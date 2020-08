Hollywood senza censura (Di domenica 30 agosto 2020) Tra i compiti che George Holz doveva svolgere in quanto assistente di Helmut Newton c’era anche quello di accompagnarlo sul set. Passava a prenderlo al Beverly Hills Hotel, dove Newton alloggiava assieme alla moglie June, in arte Alice Springs, anche lei fotografa. Holz arrivava con la sua Dodge Dar Leggi su ilfoglio

martinaa_4_14 : @ashcoltami Beh direi prima di tutto le saghe che hanno dominato la mia infanzia: Harry Potter, Star Wars, Pirati d… - PlayTheSilence_ : RT @spotifyxamiciof: Singoli presentati a Sanremo con più ascolti (27/08) #1 La ragazza con il cuore di latta 40.60m #2 Senza farlo appost… - appuntidicarta : RT @lanavediteseoed: I genitori, la guerra in Vietnam. E poi Hollywood, il #cinema, la cocaina. La gioia di diventare padre. #OliverStone s… - CarolinaIacucci : RT @lanavediteseoed: I genitori, la guerra in Vietnam. E poi Hollywood, il #cinema, la cocaina. La gioia di diventare padre. #OliverStone s… - VentagliP : RT @lanavediteseoed: I genitori, la guerra in Vietnam. E poi Hollywood, il #cinema, la cocaina. La gioia di diventare padre. #OliverStone s… -

Ultime Notizie dalla rete : Hollywood senza Fotografia, Helmut Newton raccontato da George Holz - Foto 1 di 8 Il Foglio Irina Shayk posa senza trucco (intanto Bradley Cooper prova i capelli anni ’70)

Mentre la supermodella è tra i 100 volti sulla cover del "September Issue" di Vogue Italia, l'ex compagno Bradley Cooper sfoggia una chioma vintage in puro stile anni '70 Dai tempi della loro unione I ...

Pitt, c’era una volta a Hollywood un divo finito

"Non durano a lungo, i giorni del vino e delle rose: da un sogno confuso il nostro cammino riemerge per poco, poi nel sogno si chiude". Sono i versi del poeta inglese tardovittoriano Ernest Dowson da ...

Mentre la supermodella è tra i 100 volti sulla cover del "September Issue" di Vogue Italia, l'ex compagno Bradley Cooper sfoggia una chioma vintage in puro stile anni '70 Dai tempi della loro unione I ..."Non durano a lungo, i giorni del vino e delle rose: da un sogno confuso il nostro cammino riemerge per poco, poi nel sogno si chiude". Sono i versi del poeta inglese tardovittoriano Ernest Dowson da ...