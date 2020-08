Highlights Toronto Raptors-Boston Celtics 94-112, gara-1 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di domenica 30 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Toronto Raptors-Boston Celtics, match dei playoff NBA 2020. Boston va avanti e non si volta mai contro Toronto. Da segnalare per i Celtics le prestazioni di Marcus Smart (21 punti con 5 triple a bersagli), Jayson Tatum (21 punti) e Kemba Walker (18 punti). Tra le fila dei campioni in carica l’ultimo ad abdicare è Serge Ibaka, top scorer dei canadesi con 15 punti e 9 rimbalzi. Subito in salita la serie per coach Nurse, che ha ora 48 ore per attuare i giusti cambiamenti in vista di gara-2. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface

Highlights Toronto Raptors-Boston Celtics 94-112, gara-1 playoff NBA 2020 (VIDEO) Sportface.it NBA Highlights: Brooklyn-Toronto 92-117

NBA Highlights: Toronto-Brooklyn 104-99

