Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 131-122, gara-5 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di domenica 30 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, match dei playoff NBA 2020. A Orlando si chiude la serie tra la franchigia di LeBron James e quella che ha in Carmelo Anthony il proprio trascinatore. I Lakers vincono anche gara-5 per 131-122 ed è 4-1 complessivo che sancisce l’approdo in semifinale a Ovest. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, gara-5 del primo turno - sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, gara-3 del primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Los Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 131-122, gara-5 playoff NBA 2020 (VIDEO) Sportface.it Calcio, amichevoli estive. 2-1 dell'Imperia sull'Ospedaletti. La cronaca e gli highlights della partita (VIDEO)

La prima occasione, al 9' da rete arriva sui piedi di Edoardo Capra su un lancio di Sancinito da centrocampo, l'attaccante nerazzurro prova la conclusione ma il tiro finisce di poco a lato della porta ...

Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 135-115: gara 4 playoff NBA 2020 (VIDEO)

Finisce con un 135-115 che non lascia dubbi e permette ai Lakers di portarsi sul 3-1. Los Angeles batte Portland e lo fa indossando una maglia speciale in onore del Kobe Bryant Day e con una grande pr ...

La prima occasione, al 9' da rete arriva sui piedi di Edoardo Capra su un lancio di Sancinito da centrocampo, l'attaccante nerazzurro prova la conclusione ma il tiro finisce di poco a lato della porta ...Finisce con un 135-115 che non lascia dubbi e permette ai Lakers di portarsi sul 3-1. Los Angeles batte Portland e lo fa indossando una maglia speciale in onore del Kobe Bryant Day e con una grande pr ...