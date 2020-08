Highlights Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 97-111, gara-6 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, match dei playoff NBA 2020. Gli uomini di Rivers passano in gara-6 e si guadagnano l’accesso alle semifinali di Conference. In seguito all’espulsione di Marcus Morris, causata da un gesto gratuito nei confronti di Luka Doncic, sono lo sloveno e Kawhi Leonard a prendersi la scena. L’ex Real Madrid incanta e lotta fino alla fine: al termine del match per lui ci sono 38 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Dall’altra parte l’MVP delle Finals in carica è invece perfetto: 33 punti, 14 rimbalzi, 7 assist e 5 recuperi. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA IL ... Leggi su sportface

