Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 con gli ultimi episodi il 30 e 31 agosto, poi cambio programmazione? (Di domenica 30 agosto 2020) I fan di Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 sanno di doversi mettere l'anima in pace quando si tratta di cambi di programmazione. Pare infatti che dopo la messa in onda degli episodi del 30 e 31 agosto, Rai2 abbia deciso di trasferire entrambe le serie in una nuova serata, ma non senza l'ennesima pausa settimanale. Andiamo intanto alle anticipazioni di stasera.Si parte dall'episodio 10x04 di Hawaii Five-0 dal titolo La super spia, di cui vi riportiamo la sinossi.La Five-0 chiede l'aiuto del prigioniero hacker Aaron Wright (Joey Lawrence) per aiutarli al caso di una giovane reporter rapita. Sul luogo del ritrovamento, i rapitori sono morti, la ragazza è salva, ma non è chi dichiara di ... Leggi su optimagazine

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 30 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “La super spia“. Prima di scoprire le ...

