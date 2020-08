Hamilton trionfa in Belgio su Bottas e Verstappen, male le Ferrari (Di domenica 30 agosto 2020) SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio e allunga ulteriormente in chiave classifica piloti. Il pilota britannico scatta dalla pole position e conserva la leadership per tutta la gara, tenendo a bada l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, secondo al traguardo, e Max Verstappen che deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Renault protagonista a Spa-Francorchamps con il quarto posto di Daniel Ricciardo e la quinta piazza di Esteban Ocon, a punti anche Albon sesto e Norris settimo, con Gasly a precedere le due Racing Point di Stroll e Perez che chiudono la top-10. Ancora una giornata complicata, invece, per la Ferrari. Charles Leclerc, autore nel primo giro e mezzo di un’ottima partenza con quattro posizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

