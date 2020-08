Hamilton: 'Mai stato meglio e la Mercedes spinge sempre'. Max: 'Gara noiosa' (Di domenica 30 agosto 2020) Tutto facile per Lewis Hamilton anche a Spa. Il campione inglese si è preso la vittoria n. 89 della carriera e ormai è a soli due successi dai 91 di Michael Schumacher. Un altro weekend perfetto per ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Hamilton: “Mai stato meglio, e la Mercedes spinge sempre”. #Verstappen: “Gara noiosa” #BelgianGP #Spa… - svkrhub : Hamilton è il migliore di sempre? Marc Genè: “Mi spiace che non ha mai avuto compagni alla sua altezza quindi non… - NicoDraiv : Ma Hamilton non si scoccia mai di vincere? #SkyMotori - sportli26181512 : Formula 1, GP Belgio: Hamilton vola, la Ferrari non va: le statistiche: Continua il momento no della Ferrari che ch… - Giuseppe7919 : @SkySportF1 Leclerc dietro vettel.. Un pilota finito... Lo chiamate predestinato? Quando mai Hamilton finiva dietro button. -