"Ha ragione Crisanti, 100mila tamponi non bastano. Ne servono 300mila e 40 milioni di spesa" (Di domenica 30 agosto 2020) “Adesso stiamo trovando più asintomatici perché li stiamo cercando, specie in chi torna dalle ferie”. Secondo Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, bisogna agire cercando “il serbatoio di distribuzione del virus verso i più fragili”. E al Fatto Quotidiano dice: “Crisanti ha ragione quando parla della necessità di 300 mila tamponi al giorno. Ora siamo entusiasti quando arriviamo a 80-90mila”.Crisanti ha presentato al ministero un piano in cui si parla di 250-300mila test al giorno. Per farli, dice, servono 20 laboratori, uno per Regione, più altre 20 unità mobili per raggiungere i focolai sui territori. Il tutto al costo di 40 milioni. ... Leggi su huffingtonpost

Nella giornata di venerdì 29 agosto sono stati effettuati, in Italia, 99.108 tamponi: hanno permesso di scovare 1.444 nuovi positivi. Una strategia che viene caldeggiata da tempo dall’esperto Andrea C ...

