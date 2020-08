Guido Bertolaso: «Mi sono contagiato perché non volevo lasciare soli i medici, tutti li evitavano per paura» (Di domenica 30 agosto 2020) Le parole di Guido Bertolaso, che racconta i giorni di tensione e anche di paura. Il tutto nel corso della trasmissione In Onda, condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7. L’ex capo della Protezione Civile parla della sua esperienza diretta con il coronavirus. Aggiunge alcuni elementi nuovi, che il grande pubblico non conosce. Innanzitutto svela come lo ha contratto durante la collaborazione con la Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza. Guido Bertolaso: «Io sono un soggetto a rischio» «È stata un’esperienza scioccante, drammatica», ha dichiarato Guido Bertolaso. «Io sono un soggetto a rischio vista l’età che ho. Perciò, quando ho scoperto di ... Leggi su secoloditalia

Guido Bertolaso a In Onda: "Così ho preso il Covid", quello che nessuno ha avuto il coraggio di fare

"Un'esperienza molto scioccante, drammatica. Sono un soggetto a rischio vista l'età che ho". Guido Bertolaso, ospite di In Onda su La7, si esprime così rispondendo ad una domanda sul periodo vissuto i ...

