Guida Tv Lunedì 31 agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Guida Tv Lunedì 31 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv lunedì 31 agosto Rai 1ore 20:30 Techetechetè ore 21:25 La classe degli asini (replica) Torino, 1964. Due insegnanti, Mirella e Felice, si battono per migliorare le condizioni scolastiche dei bambini destinati alle “classi differenziali”. Liberamente ispirato alla vicenda reale di Mirella Antonione Casale. ore 23:15 Confronti Referendum ore 23:30 Overland – Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Hawaii Five-0 10×05 1a Tv ore 22:05 NCIS New Orleans 5×18 1a Tv ore 23:00 The Blacklist 6×19-20 1a Tv Free Rai 3ore 20:25 Vox Populiore 20:45 Un Posto Al Sole (nuovi episodi)ore 21:20 Presadiretta Mai più eroi ore 23:35 Linea Notte Canale 5ore 20:35 ... Leggi su dituttounpop

francesca_guida : Non so se sia peggio l'attesa/timore del lunedì o il lunedì stesso - ASD_Bettini : Si comunica che a partire da lunedì 31 agosto la segreteria del Cinecittà Bettini riaprirà con i seguenti orari: 15… - DipAffRegionali : CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA LUNEDÌ 31 AGOSTO Alle ore 19 in modalità videoconferenza dalla Sala riunioni di… - sangyeom_ : oddio non so se rimanere sveglia stanotte perché poi martedi mattina ho la guida, quindi se stanotte la passo in bi… - CorneliaHale94 : @fedram67 Si lunedì 31.08 episodi 7-8 Lunedì 07.09 episodi 9-10 Gli episodi dovrebbero essere disponibili per 14… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Lunedì Bielorussia, l’offensiva di Lukashenko contro i media: arrestati 3 operatori della tv tedesca Ard,… Il Fatto Quotidiano