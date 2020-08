Guardiola paga cara visita a Barcellona: salterà parte del ritiro del City per isolamento preventivo per Covid (Di domenica 30 agosto 2020) Pep Guardiola perderà gran parte del ritiro del suo Manchester City per via della visita in Catalogna. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il manager del club inglese, attualmente a Barcellona, al rientro in terra inglese dovrà stare in isolamente precauzionale per le norme anti-Covid 19.Guardiola: isolamento precauzionalecaption id="attachment 928627" align="alignnone" width="504" Guardiola (getty images)/captionUna leggerezza che dovrebbe costar caro a Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, attualmente a Barcellona, forse per incontrare Lionel Messi e parlare del futuro della Pulce, al suo ritorno in Inghilterra dovrà trascorrere due ... Leggi su itasportpress

