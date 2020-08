Grave lutto per il famoso cantante: torna a casa e trova il figlio senza vita (Di domenica 30 agosto 2020) Il suo ricordo e tutte le foto a fine articolo. Justin Townes Earle, cantautore conosciuto per il particolare mix tra vecchia roots music e nuova Americana, &eGrave; morto a 38 anni. La scomparsa &eGrave; stata confermata da un rappresentante di New West Records, la sua etichetta, ma al momento la causa del decesso &eGrave; ancora sconosciuta. «&EGrave; con grandissima tristezza che vi informiamo della scomparsa del nostro figlio, marito, padre e amico Justin», dice il post pubblicato sulla pagina Instagram di Earle. «Nel corso degli anni molti di voi si sono affidati alla sua musica e alla sue parole, e speriamo che possano continuare a guidarvi nel vostro viaggio. Ci mancherai molto, Justin». (Continua...) figlio di Steve Earle, Justin Townes Earle ... Leggi su howtodofor

Emagorno : Vicinanza e un grande abbraccio a @meb colpita da un grave lutto. - Giangiggino1 : @marifcinter Mi spiace Daniele, mi auguro che tu Guarro, Biasin e Ausilio possiate superare presto questo grave lut… - maffezzoli : RT @swissinfo_it: Due Paesi colpiti dal più grave lutto della #storia del #lavoro del dopoguerra: la #Svizzera, teatro della #sciagura , co… - Mafalda_Mitica : RT @swissinfo_it: Due Paesi colpiti dal più grave lutto della #storia del #lavoro del dopoguerra: la #Svizzera, teatro della #sciagura , co… - swissinfo_it : Due Paesi colpiti dal più grave lutto della #storia del #lavoro del dopoguerra: la #Svizzera, teatro della… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Grave lutto per Valerio Staffelli L'Unione Sarda Grave lutto per il famoso attore durante il lockdown: immenso dolore

Proprio durante il lockdown, il famoso attore è stato colpito da un gravissimo lutto: il dolore è stato davvero immenso per lui e la sua famiglia. Grave lutto per il famoso attore durante il lockdown ...

Claudio Bisio, la morte della madre e gli ultimi incontri: “Non potevo abbracciarla”

Claudio Bisio, la morte della madre e gli ultimi incontri: “Non potevo abbracciarla”. L’attore ha ricordato il grave lutto subito durante il lockdown, nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta al cont ...

Proprio durante il lockdown, il famoso attore è stato colpito da un gravissimo lutto: il dolore è stato davvero immenso per lui e la sua famiglia. Grave lutto per il famoso attore durante il lockdown ...Claudio Bisio, la morte della madre e gli ultimi incontri: “Non potevo abbracciarla”. L’attore ha ricordato il grave lutto subito durante il lockdown, nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta al cont ...