Grandinate e maltempo | l’Italia conta i danni

Diverse Grandinate e furia del tempo in molte regioni d'Italia oggi. Tra le più colpite Ancona ma anche il Trentino, il Veneto e la Lombardia Pochi minuti, ma devastanti. Nel pomeriggio di oggi Ancona e la sua provincia sono state colpite da una violentissima grandinata. Prima un temporale che ha scaricato litri di acqua su …

Il maltempo non risparmia il territorio di Bergamo: diversi i disagi causati da pioggia e grandine, quest'ultima caduta in particolare lungo il lungolago di Lovere, nei comuni di Luzzana, Cologno al S ...Nuova ondata di maltempo in Italia. L’Autostrada del Brennero è stata chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. ROMA – Non si ferma l’ondata di maltempo in Italia. Nel pomeriggio di domenica 30 agosto 202 ...