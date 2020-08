Gp Belgio, Toto Wolff: “Abbiamo rischiato con le gomme, ultimi giri di paura” (Di domenica 30 agosto 2020) Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha commentato la gara del Gran Premio del Belgio al termine della quale ha potuto festeggiare la doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas davanti a tutti. Una vittoria apparentemente agevole ma che nel finale si è rivelata sofferta, come spiega lo stesso Wolff: “Negli ultimi giri non avevamo più gomme, anche se il ritmo gara era stato giusto. Sia Lewis che Valtteri avevano delle vibrazioni importanti, sapevamo che gli pneumatici avrebbero potuto cedere da un momento all’altro e se fosse successo avremmo rovinato tutto il weekend. Gli ultimi 5-6 giri sono stati ricchi di paura.” L’usura delle gomme è stata probabilmente ... Leggi su sportface

