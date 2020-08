Golf, European Tour: Rasmus Hojgaard vince l’UK Championship, battuto Walters al playoff (Di domenica 30 agosto 2020) Il danese Rasmus Hojgaard ha vinto l’ISPS HANDA UK Championship, sesto e ultimo torneo dello UK Swing che ha segnato la ripartenza dello European Tour dopo il lockdown. Il 19enne danese continua ad impressionare e centra il secondo successo sul Tour continentale alla sua prima stagione da rookie. La vittoria è arrivata alla seconda buca di playoff contro Justin Walters, dopo che entrambi i giocatori avevano chiuso le 72 buche regolamentari a -14 sul percorso del The Belfry, sede di quattro Ryder Cup a Sutton Coldfield in Inghilterra. Terzo posto e tanti rimpianti per Martin Kaymer (-13): il tedesco ex numero uno del mondo ha infatti commesso un grave errore al par 5 della 17 dove un birdie avrebbe potuto dargli la prima vittoria in ... Leggi su sportface

