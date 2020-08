Golf, BMW Championship: Johnson e Matsuyama in testa dopo il terzo giro (Di domenica 30 agosto 2020) Dustin Johnson e Hideku Matsuyama al comando del BMW Championship di Golf. Una strana coppia, visto che si tratta del numero uno al mondo e di un carneade nipponico che però sta ben figurando. Alle loro spalle insegue Rory McIlroy a tre colpi di distanza. Raramente si è assistito a punteggi tanto alti: 209 (-1) per i leader, tutti gli altri in par o sopra la par dopo tre giri. A fortissimo rischio esclusione dai trenta per Atlanta, infine, Tiger Woods, apparso in gran difficoltà. Leggi su sportface

L’attacco di Rory McIlroy e di Patrick Cantlay, la decisa difesa di Dustin Johnson e la quasi inevitabile uscita di Tiger Woods dalla FedEx Cup i motivi della seconda giornata del BMW Championship, pe ...

