Golf – BMW Championship: Johnson e Matsuyama guidano la volata finale, fuori Tiger Woods (Di domenica 30 agosto 2020) Dustin Johnson, leader mondiale e della FedEx Cup, e Hideki Matsuyama hanno risposto all’attacco portato nel secondo giro di Rory McIlroy, e sono saliti con 209 (-1) colpi in vetta al BMW Championship, penultimo evento della FedEx Cup e della stagione del PGA Tour 2019-2020, in svolgimento all’Olympia Fields CC (North Course, par 70) di Olympia Fields nell’Illinois. I due di testa hanno entrambi realizzato un parziale di 69 (-1), Johnson (71 69 69) con tre birdie e due bogey e Matsuyama (67 73 69) con un eagle, due birdie e tre bogey. Johnson si trova per la 23ª volta al comando dopo 54 buche e nelle 22 occasioni precedenti ha raccolto 12 titoli. Sarà comunque una volata finale molto combattuta, perché solo i ... Leggi su sportfair

