GIVOVA NUOVO SPONSOR TECNICO DEL PORDENONE CALCIO (Di domenica 30 agosto 2020) Il PORDENONE CALCIO comunica che dalla stagione 2020/21 lo SPONSOR TECNICO sarà GIVOVA. Una partnership importante, di durata quadriennale. L’azienda italiana vestirà tutte le formazioni neroverdi: dalle giovanili alla Prima squadra, pronta per il secondo campionato di serie B della sua centenaria storia. Le divise ufficiali saranno tre e completamente personalizzate, così come quelle dei portieri. GIVOVA è un brand riconosciuto a livello internazionale nel settore dell’abbigliamento sportivo, che unisce passione, qualità e innovazione. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

