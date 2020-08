Già a febbraio il governo conosceva il possibile numero di morti per Covid in Italia, ma ha ignorato lo studio che aveva previsto tutto (Di domenica 30 agosto 2020) Già il 12 febbraio 2020, l’analisi del tasso di letalità da coronavirus registrato in Cina aveva evidenziato un “risultato spaventoso” che, se applicato all’Italia, prospettava fra i 35 e i 60mila morti. E’ quanto emerge da uno studio commissionato dall’Istituto Superiore di Sanità a un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, il 51enne Stefano Merler. E’ quanto si legge nell’edizione di oggi di “Repubblica“, che ha ottenuto l’accesso al lavoro del ricercatore presentato al Comitato scientifico quando ancora in Italia non c’erano casi ufficiali di Covid-19. Lo studio si intitola “Scenari di diffusione di 2019-NCOV in Italia e ... Leggi su meteoweb.eu

