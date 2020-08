Gazzetta - Juventus, Pirlo ha convinto Dzeko: gli ha spiegato che è il suo 9 ideale (Di domenica 30 agosto 2020) La questione centravanti è prioritaria in casa Juventus e Andrea Pirlo è sceso in campo per dare la spinta decisiva. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Juventus @Pirlo_Official chiama #Dzeko e progetta il super tridente con Edin, @CristianoRonaldo e #Dybala… - pisto_gol : La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un… - Gazzetta_it : Arrivederci #Roma, anche la signora #Dzeko non dice più no al trasloco #Juve - ManuFilippone95 : RT @pisto_gol: La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un italiano… - ivangallo80 : RT @pisto_gol: La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un italiano… -