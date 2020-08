Futuro Messi, la Liga prende posizione: “valida la clausola da 700 milioni” (Di domenica 30 agosto 2020) Futuro Messi – Continua a tenere banco il Futuro dell’attaccante Leo Messi. Il calciatore ha deciso di lasciare il Barcellona dopo i deludenti risultati della scorsa stagione e i rapporti ormai comproMessi con la dirigenza. Ma la situazione è ormai in alto mare, non mancano i problemi per l’argentino. E’ arrivata una presa di posizione della Liga, la Pulce dovrà pagare la sua clausola di rescissione se vuole andarsene dal Barça, la Lega ha dato ragione al presidente Bartomeu. “In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andres ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Il comunicato della #Liga che fa chiarezza sul futuro di #Messi al #Barcellona - SC_ESPN : ¿City? ¿Inter? ¿PSG? El futuro de Leo Messi será en... ?? - marcoconterio : ?? Secondo Olè, Lionel #Messi ha preso la sua decisione sul futuro e la comunicherà a breve. - CalcioWeb : Futuro #Messi, la Liga prende posizione: 'valida la clausola da 700 milioni' - - encanchacl : -