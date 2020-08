Francia: rugbista morto dopo placcaggio. Allo stadio la moglie incinta (Di domenica 30 agosto 2020) rugbista francese morto durante un match – Tragedia su un campo da rugby in Francia. Durante una partita amichevole un giocatore muore dopo un placcaggio. Allo stadio presente la moglie incinta. Un match amichevole, tra le riserve dello Stade Saint-Gaudinois Luchonnais e quelle del Mielan, si trasforma in tragedia. Siamo in Francia e una partita della pre season è terminata del modo peggiore possibile. Un rugbista, il dilettante Peter Janicot, che militava nel club dello Stade Saint-Gaudinois Luchonnais si è accasciato a terra dopo un placcaggio regolare. In crisi respiratoria, i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita. ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Francia rugbista Francia, giocatore di rugby muore in campo dopo un placcaggio Tuttosport Francia, giocatore di rugby muore in campo dopo un placcaggio

PARIGI (FRANCIA) - Tragedia in Francia nel mondo del rugby: Peter Janicot, trentenne rugbista, ha perso la vita a Saint-Gaudens (Lot-et-Garonne) davanti agli occhi di 200 spettatori, tra cui anche la ...

PARIGI (FRANCIA) - Tragedia in Francia nel mondo del rugby: Peter Janicot, trentenne rugbista, ha perso la vita a Saint-Gaudens (Lot-et-Garonne) davanti agli occhi di 200 spettatori, tra cui anche la ...