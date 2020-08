Francesco Facchinetti “denuncia” papà Roby: “E’ una mente diabolica” (Di domenica 30 agosto 2020) Francesco Facchinetti questa sera torna in onda su Real Time con una nuova puntata di The Facchinetti’s e sui social regala qualche chicca. (fonte da Instagram @fraFacchinetti)Non si tratta di uno spoiler o di qualche anticipazioni, ma in attesa di gustare la nuova puntata di The Facchinetti’s, l’ex dj ci regala qualche chicca davvero divertente sui social e in particolare su instagram, che vede come protagonista anche suo padre Roby, per anni membro dei Pooh. Cosa sarà accaduto, tra i due: scopriamolo insieme. Francesco Facchinetti si fa fregare dal padre Roby e ammette: “Lo voglio denunciare” Fonte foto: Instagram (screenshot)Francesco Facchinetti ... Leggi su chenews

