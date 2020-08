Francesca Cipriani Instagram giunonica in costume, fisico da sogno: «Bellezza insuperabile» (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Cipriani, showgirl, conduttrice e opinionista tv, nota ai più per aver partecipato a programmi molto seguiti come ‘La pupa e il secchione’, ‘Il Grande Fratello’ e ‘L’Isola dei famosi’, ha postato tre ore fa un ritratto in costume irresistibile. Forme generose per la 36enne, che indossa nella foto un paio di occhiali vistosi da grande diva. Secondo i rumors la giovane è stata scelta per una nuova edizione de ‘La pupa e il secchione’, le cui registrazioni dovrebbero avvenire al più presto. «Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate», ha detto la Cipriani, che ha svelato che potrebbe però non essere ... Leggi su urbanpost

reality799 : RT @reality799: Francesca Cipriani - Puglia - August 2020 - Celebrity News - reality799 : Francesca Cipriani - Puglia - August 2020 - Celebrity News - Hugmenowzayn : @sorrisiperlou io sono francesca cipriani - cmqnepa : come ci ho pensato a fare un meme con quel video di francesca cipriani - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Barbara Alberti e Francesca Cipriani: il chiarimento a Live #noneladurso #rewind -

«Cara estate non finire mai», dice la didascalia che fa da corredo all’istantanea. Nell’attesa di tornare al lavoro Francesca Cipriani si gode gli ultimi giorni di vacanza. La foto appena postata most ...

