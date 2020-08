Forza Italia-Noi Campani, lo scontro prosegue: Ciccopiedi replica alla Chiusolo (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiprosegue il botta e risposta tra Forza Italia e Noi Campani. E’ Leonardo Ciccopiedi, tra gli azzurri, a replicare oggi al segretario provinciale del movimento mastelliano. Scrive il responsabile organizzativo di Fi nel Sannio: “Cara Mariagrazia Chiusolo, ma tu per Benevento cosa hai fatto in questi quattro anni di Malgoverno? Quando sento parlare la Chiusolo di sondaggi sorrido e mi chiedo dov’è posizionata la loro lista nei sondaggi? Bisogna guardare tra gli “Altri” …a Noi Mastelliani per l’Universo non toccherà neanche un seggio alle prossime regionali e questo perché la credibilità politica di Clemente Mastella è pari a zero! Anziché ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Forza Cristine! Gli unici razzisti rimasti in Italia stanno a sinistra. Giornali e tivù ovviamente tacciono... - fattoquotidiano : “Assumiamo segretaria bionda e di bella presenza”: l’annuncio sessista della sede di Forza Italia di Taranto - berlusconi : Non ho mai cambiato idea e non la cambio certo oggi. Forza Italia è l’espressione in Italia del Partito Popolare Eu… - RobertoZetti : RT @NicolaMorra63: Pensavo che la campagna acquisti pescando altrove fosse tipica del calcio, ma sbagliavo. Non è che anche Messi è nel mi… - soniabetz1 : RT @ToniSonia: “Assumiamo segretaria bionda e di bella presenza”: l’annuncio sessista della sede di Forza Italia di Taranto Il modello Berl… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia “Cercasi segretaria, bionda e di bella presenza”, è bufera su un presunto annuncio di Forza Italia in Puglia La Stampa Liste cattoliche in Campania: "Per" e Demos con De Luca, Pdf solo nei comuni

Dall'associazionismo cattolico nasce "Persone e comunità". Democrazia solidale si unisce con i Verdi. Mentre il Popolo della famiglia in Campania si presenta solo nelle città ...

La difficile impresa della Lega al SudCorre solo in un Comune su dieci

La Lega resta Nord. O almeno, il rischio è alto. Il progetto strategico di Matteo Salvini, quello di trasformare la Lega in partito nazionale, potrebbe subire una seria battuta d’arresto con la prossi ...

