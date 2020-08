Formula 1 – Spa da incubo per Leclerc, non è ancora finita: il ferrarista convocato dai commissari (Di domenica 30 agosto 2020) Una domenica da incubo per la Ferrari, in particolar modo per Charles Leclerc: il Gp del Belgio, nonostante la partenza dalla 13ª posizione, sembrava essere iniziato in maniera positiva per il monegasco che era riuscito a guadagnare diverse posizioni, arrivando all’ottavo posto, ma dei problemi al motore e la gomma soft gli hanno poi fatto perdere nuovamente terreno. Pool/getty ImagesUna serie di problemi e due soste ai box caotiche e lente hanno poi posto del tutto fine alla gara di Leclerc, il cui incubo però non è ancora finito: il monegasco della Ferrari dovrà infatti presentarsi dai commissari per spiegare come mai procedeva più lento del tempo minimo al momento dello schieramento in griglia all’uscita dai box.L'articolo ... Leggi su sportfair

