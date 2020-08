Formula 1, GP del Belgio: dominio Hamilton, Ferrari nelle retrovie (Di domenica 30 agosto 2020) Si è concluso poco fa il GP di Formula 1 in programma in Belgio. A vincere – tanto per cambiare – Lewis Hamilton. Leclerc e Vettel concludono nelle retrovie Anche sul circuito di Spa-Francorchamps lo spettacolo non è mancato. Pochi minuti fa, Lewis Hamilton ha tagliato per primo il traguardo, vincendo l’ennesimo GP di Formula … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

forumJuventus : GdS: 'Kean più vicino. La Juve a un passo del figliol prodigo. Per la punta dell'Everton si studia la formula: pres… - SkySportF1 : ?? Lewis Hamilton vince il GP del Belgio Weekend difficile per la Ferrari La classifica: - SkySportF1 : F1, oggi GP del Belgio a Spa: orari tv e ultime news sulla gara #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgiumGP - Krishna88282247 : RT @SkySportF1: ?? Lewis Hamilton vince il GP del Belgio Weekend difficile per la Ferrari La classifica: - Tucu772 : RT @SkySportF1: ?? Lewis Hamilton vince il GP del Belgio Weekend difficile per la Ferrari La classifica: -