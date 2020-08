Fiorentina, Chiesa rifiuta il rinnovo: il motivo (Di domenica 30 agosto 2020) La Fiorentina vuole rinnovare il contratto di Chiesa e inserire una clausola rescissoria nell’accordo: no dell’esterno Federico Chiesa ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto avanzata dalla Fiorentina, che vorrebbe portare la data di scadenza al 2023 e inserire una clausola rescissoria da 80 milioni di euro nell’accordo. Secco il rifiuto dell’esterno viola, che ritiene eccessiva la cifra fatta dalla società. Una clausola simile renderebbe più complicata la sua cessione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

