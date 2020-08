“Figli di putt***”. Leclerc, sfogo brutale con il box: Ferrari oltre l'umiliazione | Video (Di domenica 30 agosto 2020) La Ferrari dovrà cancellare al più presto il Gran Premio del Belgio e probabilmente l'intera stagione, che si è già trasformata in un vero e proprio calvario. Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono semplicemente invertiti le posizioni di partenza, ma non sono riusciti ad andare oltre il 13esimo e 14esimo posto: un'umiliazione totale per due piloti che non meritano di certo la peggior vettura della Formula 1. La frustrazione di entrambi inizia ad essere palpabile, ma colpisce soprattutto il più giovane, il monegasco che ha firmato un contratto lunghissimo che inizia ad assumere le sembianze di una prigione, seppur dorata. Durante un pit stop Leclerc viene avvertito all'ultimo della ricarica dell'aria e lui non rendendosi conto di avere la radio ancora ... Leggi su liberoquotidiano

