Fiera 'Militaria' a Castel del Rio: dedicata agli appassionati di oggettistica militare (Di domenica 30 agosto 2020) Info www.comune.Casteldelrio.bo.it - www.museoguerralineagoticaCasteldelrio.it Castel del Rio: Comune 0542 95906 Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Fiera 'Militaria' a Castel del Rio: dedicata agli appassionati di oggettistica militare -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Militaria

piacenzasera.it

Cambio al vertice del porto, le prime parole della comandante Ritucci: priorità al soccorso in mare. Ecco il bilancio dei 14 mesi di Gentilini.«Il nostro è un servizio per la comunità. Mi piace definire il mestiere di Ufficiale di porto come “un’attività di consulenza alla ricerca delle soluzioni legittime più idonee”», così Ylenia Ritucci, ...