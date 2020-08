Federico Fashion Style, la compagna Letizia e la figlia positive al Covid (Di domenica 30 agosto 2020) La compagna di Federico Fashion Style, Letizia, e la figlia positive al Covid. Nei giorni scorsi, la compagna del famoso parrucchiere aveva detto di non sentirsi molto bene. Il risultato... Leggi su leggo

Federico Fashion Style è risultato positivo al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna. Ora anche la compagna Letizia e la figlia Sophie Maelle sono risultate positive. La notizia è stata diffusa dalla ...Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro tutti quei vip che tornati dalle vacanze in Sardegna sono risultati positivi al Covid19 e che, secondo lei, hanno finto di aver seguito tutte le regole per no ...