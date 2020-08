Federico Fashion Style, figlia e moglie positive al Covid (Di domenica 30 agosto 2020) Hanno creato non poche polemiche le rivelazioni di Federico Fashion Style in merito alla sua positività al Covid. L’Hair Style dei vip ha fatto sapere al suo rientro dalle vacanze in Sardegna d’essere positivo al Coronavirus, il parrucchiere ha anche rivelato d’aver fatto il sierologico sull’isola risultato negativo e d’essere salito sul traghetto di ritorno a Roma con la febbre. Federico ha poi detto che in Sardegna i controlli non erano poi così severi e questo ha agevolato, a suo parere, la diffusione del virus. In molti hanno criticato le scelte e le dichiarazioni dell’hair Style tra i tanti polemici anche Selvaggia Lucarelli che non ha potuto fare a meno di puntare il dito contro il vip che ha peccato di ... Leggi su quotidianpost

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - QuotidianPost : Federico Fashion Style, figlia e moglie positive al Covid - LatinaCorriere : Coronavirus, Federico fashion style positivo: contagiate anche moglie e figlioletta - - NewSicilia : #FedericoFashionStyle, positive al #Coronavirus anche la compagna e la figlia. #Spettacoli #Newsicilia - LatinaQTW : Positive al Covid anche la compagna e la figlia di Federico Fashion Style dopo la vacanza in Sardegna -