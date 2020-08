F1 – La mentalità di Hamilton, Bottas rassegnato, Verstappen annoiato: le parole dei top-3 dopo il Gp del Belgio (Di domenica 30 agosto 2020) Lewis Hamilton domina il Gp del Belgio concludendo in prima posizione una gara inizia e conclusa in testa senza sbavature. Dietro di lui il compagno di scuderia Valtteri Bottas, rassegnato alla seconda posizione dopo una partenza non brillante e il solito Max Verstappen, terzo e costretto a gestire il degrado delle gomme nel finale. Le parole dei primi 3 piloti dopo il Gp del Belgio: Mark Thompson/Getty ImagesLewis Hamilton: “non è stata una gara semplice com’è sembrata: ho fatto un paio di bloccaggi alla curva-5 che hanno portato alcune vibrazioni, alla fine le temperature delle gomme stavano calando, quindi un po’ ho faticato. Ma per noi è stata una giornata perfetta. Alla ... Leggi su sportfair

