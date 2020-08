F1 Gp Belgio: dominano Hamilton e le Mercedes. Disastro Ferrari, 13° Vettel, 14° Leclerc (Di domenica 30 agosto 2020) Renault protagonista a Spa-Francorchamps con il quarto posto di Daniel Ricciardo e la quinta piazza di Esteban Ocon, a punti anche Albon sesto e Norris settimo, con Gasly a precedere le due Racing Point di Stroll e Perez che chiudono la top-10 Leggi su firenzepost

FirenzePost : F1 Gp Belgio: dominano Hamilton e le Mercedes. Disastro Ferrari, 13° Vettel, 14° Leclerc - RaiSport : Le #Mercedes dominano a #Spa, trionfa #Hamilton #Verstappen chiude il podio, male le #Ferrari 13° #Vettel, 14°… - CretellaRoberta : F1: pole Hamilton in Belgio, disastro Ferrari: Dominano le Mercedes, Bottas 2/o. Sul podio virtuale Verstappen… - Ansa_ER : F1: Belgio; pole Hamilton, disastro Ferrari. Dominano le Mercedes, Bottas 2/o. Sul podio virtuale Verstappen #ANSA - fisco24_info : F1: Belgio; pole Hamilton, disastro Ferrari: Dominano le Mercedes, Bottas 2/o. Sul podio virtuale Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio dominano

FRANCORCHAMPS – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio e allunga ulteriormente in chiave classifica piloti. Il pilota britannico scatta dalla pole position e conserva la leadership per tutta l ...PAGELLE BELGHE La solita gara perfetta da parte di Lewis Hamilton, apre le pagelle di questo Gran Premio del Belgio, che offre tanti spunti e un ribaltamento di tanti valori in pista. Scompare la Ferr ...