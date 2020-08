F1, doppietta Mercedes a Spa. Hamilton davanti a #Bottas e Verstappen. Male le Ferrari (Di domenica 30 agosto 2020) Vince sempre lui: Lewis Hamilton trionfa anche nel Gp del Belgio. Il pilota della Mercedes ha vinto restando in testa dall'inizio alla fine della gara sul circuito di Spa-Francorshamps, davanti al suo ... Leggi su tg.la7

89esima vittoria per il pilota britannico, ora a solo due lunghezze dal record di Schumacher. Mentre la Rossa proprio non va. "Neanche con il DRS aperto" la triste ammissione a fine gara di Leclerc, g ...Per Lewis Hamilton fanno cinque in campionato, per la Mercedes invece si tratta della seconda doppietta stagionale. Il Gp del Belgio è andato in archivio con un podio che sembrava già scritto, con Ham ...