Ex City: “Messi, non andare a Manchester! Città fredda e case tutte uguali” (Di domenica 30 agosto 2020) Lionel Messi è al centro di un ciclone mediatico, quantomeno dal momento in cui ha deciso di dividersi dal Barcellona, dopo più di un decennio da icona blaugrana. Ezequiel D’Angelo, ex giocatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti ad un possibile trasferimento della ‘Pulce’ in Inghilterra, così esprimendosi ai microfoni di TT Sports: “A Manchester piove tutto il mese. È una città fredda e le case sono tutte uguali, è diverso da quello a cui siamo abituati noi argentini. Ho avuto la possibilità di vivere a Barcellona e sono città molto diverse. Quanto ai tifosi, in Inghilterra sono molto rispettosi e non gridano molto, è più uno spettacolo se lo confrontiamo con le partite di calcio ... Leggi su sportface

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City pagherebbe Messi 500m€ netti per 5 anni! Lo stipendio sarebbe di 50m€ a stagione, ma dop… - AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City (appena finisce la storia di #Messi) in qualche modo. E #Havertz-#Chelsea - tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 30 August 50% Manchester City 30% Barcelona 10% PSG 10% Inter - ffanklin : RT @tancredipalmeri: BOMBA! Il Manchester City pagherebbe Messi 500m€ netti per 5 anni! Lo stipendio sarebbe di 50m€ a stagione, ma dopo i… - internewsit : Messi, offerta clamorosa del Manchester City: oltre ai soldi due squadre - -

Ultime Notizie dalla rete : City “Messi Supergirl 4x20 - Will The Real Miss Tessmacher Please Stand Up? | Recensione MangaForever.net