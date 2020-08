Europa Verde: “Campania è un esempio di sostenibilità ambientale e sociale” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa di “Europa Verde Campania – Demos”. “L’incontro di oggi 30 agosto 2020 all’Orto di Casa Betania, della Rete di Economia Civile Sale della Terra, di cui è presidente Angelo Moretti, sta ad indicare che anche la regione Campania è un esempio di sostenibilità ambientale e sociale. Ormai, anche i più scettici hanno aumentato la sensibilità verso l’ambiente e iniziano a comprendere la necessità delle piante e degli alberi nei centri urbanizzati. I grandi giardini pensili di Babilonia trovano conferma nei più grandi orti urbani organizzati sui 14mila mq del tetto della fiera alle porte di Versailles. Ma è proprio necessario recarsi a ... Leggi su anteprima24

BearableThinker : @Alby_Rossi @LucaBizzarri Quindi cade la propaganda di chi sostiene che sia in atto un'invasione. Se così fosse, al… - Circe39068901 : @Corriere la prossima ti sparano !!! occupati di europa verde ..ambiente ''emerito stronzo '' - Circe39068901 : @GiuseppeD_Elia @Corriere è un assessore di europa verde e no uno sceriffo lasciasse la criminalità alle autorità p… - Circe39068901 : @VittorioRibeiro @Corriere si occupasse di verde ... europa verde .. - Circe39068901 : @gigiromano @Corriere emeriti scienziati è un assessore di europa verde si occupasse di verde e inquinamento e lasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa Verde

TrevisoToday

Precedenza ai ciclisti sulle strade di Milano. Il Comune dà il via libera alla nuova segnaletica che garantisce la sicurezza di chi va sulle due ruote, con un'area riservata che dà il diritto di stare ..."Come ambientalisti non possiamo che esser favorevoli alla ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi secondo parametri che conservino gli elementi identitari della struttura ma diano la possibilit ...