Esplosione del barcone al largo di Crotone, morti migranti: pugliese un militare della Guardia di finanza ferito Antonio Frisella, originario di Adelfia, era a bordo nel momento della deflagrazione (Di domenica 30 agosto 2020) L’Esplosione dell’imbarcazione con a bordo migranti ha provocato, al largo di Crotobe, tre vittime. Accaduto stamattina. Un incidente in mare che ha scosso la comunità, per la sua gravità. A bordo dell’imbarcazione, in un’operazione di soccorso per trasportarli nel più sicuro scafo di servizio, erano impegnati militari della Guardia di finanza. Due feriti, il calabrese Maurizio Giunta e il pugliese Antonio Frisella, di Adelfia. Il quale, intervistato dall’agenzia Adnkronos, ha raccontato i momenti terribili dell’Esplosione e ha detto di avere pensato, subito, a sua moglie e a sua figlia di undici ... Leggi su noinotizie

