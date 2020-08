Esclusiva: la verità sulla “nave umanitaria” finanziata da Banksy (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 agosto – Si pensava che il comandante della nave Louise Michel fosse Pia Klemp, ex capitano della Sea Watch 3 (prima di Carola Rackete) e già indagata dalla Procura di Trapani per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con altri due membri della Ong tedesca Jugend Rettet. Questo perché il gruzzolo di soldi per comprare la vecchia imbarcazione sono stati offerti dall’artista Banksy direttamente alla Klemp: “Ho letto la tua storia sui giornali. Sembri una tipa tosta, io ho lavorato sulla crisi dei migranti e non posso tenere questi soldi. Vorresti usarli per una nuova barca o qualcosa del genere? Ottimo lavoro, comunque”. La distinta delle autorità portuali spagnole (la nave è partita da Burriana), che abbiamo avuto in Esclusiva, svela però ... Leggi su ilprimatonazionale

lucab962 : RT @francescatotolo: Esclusiva de @IlPrimatoN: ecco chi sono veramente i membri dell’equipaggio della nave #LouiseMichel, finanziata da #Ba… - DaustoC : RT @francescatotolo: Esclusiva de @IlPrimatoN: ecco chi sono veramente i membri dell’equipaggio della nave #LouiseMichel, finanziata da #Ba… - LelloMartorel : Esclusiva: la verità sulla “nave umanitaria” finanziata da Banksy - lucab962 : RT @IlPrimatoN: Ecco cosa abbiamo scoperto sulla nave Ong finanziata da Bansky - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Ecco cosa abbiamo scoperto sulla nave Ong finanziata da Bansky -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva verità 'Ambiente Svenduto', le verità taciute sul Mar Piccolo Corriere di Taranto