Esclusiva: Biraghi-Fiorentina, incontro per il rinnovo (Di domenica 30 agosto 2020) Cristiano Biraghi è tornato alla Fiorentina dopo il prestito con l’Inter. Nei primi giorni della prossima settimana ci sarà un incontro per arrivare all’intesa relativa all’adeguamento e prolungamento del contratto. Biraghi è una priorità di Iachini per la fascia sinistra, la Fiorentina vuole puntare nuovamente su di lui, ma occorre trovare un accordo per mettere a posto la situazione. Attualmente Biraghi guadagna a Firenze poco meno di un milione, all’Inter il suo ingaggio era di 1,8 milioni, il prossimo summit sarà fondamentale per trovare un accordo definitivo. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

