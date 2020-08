Eroi dimenticati: Franca Barbier, l’ausiliaria trucidata dai partigiani (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – La Repubblichina di Giampaolo Pansa tratta la vita e l’avventura di Teresa, giovane ragazza innamorata della sua nazione al punto tale che deciderà di iscriversi al Partito Nazionale Fascista, prima, e al Partito Fascista Repubblicano poi. La sua adesione alla Rsi le costerà quasi la vita ma lei, imperterrita, non farà venire meno la sua fede. Anche Franca Barbier era una maestra come Teresa. E come per lei, il patriottismo le costerà la vita. Una famiglia di ribelli L’esempio più prossimo che una persona adotta quando inizia a capire come “giri il mondo” sono i propri genitori. Tuttavia, anche i fratelli giocano il loro ruolo importante nella formazione di un giovane. Franca Barbier, nata a Saluzzo il 3 giugno 1923, aveva un fratello, ... Leggi su ilprimatonazionale

