Era Ferdi, vincitore del Grande Fratello 9: oggi a 32 anni è diventato così… [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) Lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello 9 in cui, tra le mura della casa più spiata d’Italia, Ferdi Berisa ha raccontato la sua storia. Dall’arrivo in Italia, nel 1996 a bordo di un gommone, alla vittoria del reality targato Mediaset. Ecco cosa fa oggi e come è diventato. Ferdi Berisa oggi FOTO A colpire da subito i telespettatori la sua umiltà, ma soprattutto la sua storia: arrivato in Italia ad 11 anni clandestinamente, Ferdi Berisa ha conquistato tutto il pubblico, che lo ha portato alla vittoria del Grande Fratello 9. Per un periodo si è dedicato allo spettacolo, fino a quando non ha capito che non era quella la sua strada. Con il montepremi ... Leggi su velvetgossip

