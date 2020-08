Emergenza sbarchi a Lampedusa, in arrivo 3 navi da Roma: 300 migranti saranno trasferiti entro domani (Di domenica 30 agosto 2020) Circa 300 migranti saranno trasferiti da Lampedusa tra stasera e domani mattina. È questo il risultato delle proteste partite sull’isola dopo lo sbarco negli ultimi due giorni di quasi mille persone «nel silenzio del governo». Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra Luciana Lamorgese hanno deciso ora di ricorrere all’utilizzo di ulteriori 3 navi, in aggiunta alle due già operanti, «per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo». La prima arriverà a Lampedusa entro domani notte, mentre le altre due arriveranno sull’isola entro mercoledì. Gli sbarchi della ... Leggi su open.online

LegaSalvini : LAMORGESE: 'AUMENTO SBARCHI MA NON C'È EMERGENZA'. GENI! Gli italiani vi cacceranno con disonore! - LegaSalvini : ++ LA LAMORGESE SI COPRE GLI OCCHI. MA ECCO PERCHÉ È EMERGENZA MIGRANTI. ++ - matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - CryPaolo : RT @ClaudioDeglinn2: Sbarchi continui, hotspot al collasso..la Sicilia invasa dagli immigrati. Ma per Lamorgese non esiste alcuna emergenz… - Andrea__Monti : RT @GiorgiaMeloni: Sbarchi continui, hotspot al collasso e la Sicilia invasa da immigrati clandestini. Ma per il ministro dell'Interno non… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza sbarchi Emergenza sbarchi, il Viminale: altre tre navi quarantena in arrivo AgrigentoNotizie Musumeci sugli sbarchi: “Lampedusa non ce la fa più, silenzio da Roma”

«Non basta impugnare una ordinanza per negare la realtà. Nella notte l'ennesimo sbarco di 450 uomini a Lampedusa, accompagnato dalla consueta indifferenza: nessuno al largo ha visto nulla! Avevamo chi ...

LuisaViaRoma per Unicef, tante star a Capri e un milione di euro per l'emergenza Covid

Stiamo facendo il possibile per assicurarci che i bambini nel mondo non soffrano l’impatto dell’Emergenza Covid-19 ... modista parigina che sbarco' a Firenze aprendo un negozio di cappelli proprio in ...

«Non basta impugnare una ordinanza per negare la realtà. Nella notte l'ennesimo sbarco di 450 uomini a Lampedusa, accompagnato dalla consueta indifferenza: nessuno al largo ha visto nulla! Avevamo chi ...Stiamo facendo il possibile per assicurarci che i bambini nel mondo non soffrano l’impatto dell’Emergenza Covid-19 ... modista parigina che sbarco' a Firenze aprendo un negozio di cappelli proprio in ...