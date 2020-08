Emergenza sbarchi a Lampedusa, altri 450 migranti nella notte. Il sindaco: «Basta angherie dal Governo». Hotspot al collasso (Di domenica 30 agosto 2020) altri 450 migranti sono sbarcati a Lampedusa nella notte tra il 29 e il 30 agosto, poche ore prima erano arrivati in 500 su una trentina di imbarcazioni. Cifre ormai insostenibili per il sindaco Totò Martello che minaccia di dichiarare personalmente uno sciopero dell’intera isola: «Non è possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del Governo». L’ultimo sbarco è avvenuto da un vecchio peschereccio, secondo le prime indicazioni le persone a bordo hanno dichiarato di essere libiche. «Il peschereccio strapieno mi dicono che si stava capovolgendo – dice Martello – È stato fatto entrare in porto per garantire il soccorso. Ma come è possibile che nessuno lo abbia ... Leggi su open.online

