Emergenza migranti a Lampedusa, altre 450 persone hanno raggiunto l’isola. Il sindaco: “Siamo in ginocchio” (Di domenica 30 agosto 2020) Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, in 450 arrivano sull’isola. Lo sfogo del sindaco Martello: “O il governo prende decisioni immediate o sarà sciopero”. Prosegue l’Emergenza migranti a Lampedusa, con un nuovo sbarco avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 agosto. Secondo le prime stime sarebbe 450 le persone che hanno raggiunto l’isola, andando a riaccendere lo scontro tra Musumeci e il Viminale. Emergenza migranti a Lampedusa, nuovo sbarco nella notte Il barcone con 450 migranti a bordo ha raggiunto le coste di Lampedusa tra il 29 e il 30 agosto. Le persone si trovavano ... Leggi su newsmondo

