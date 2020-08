Emergenza Covid-19, scatta l’allarme in Calabria per i 29 baresi risultati positivi dopo una visita a Pizzo e nel Vibonese (Di domenica 30 agosto 2020) A rendere nota la notizia è stato il direttore dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce. Il direttore dell’Asl ha ieri riferito che dei 65 contagiati in Puglia 29 sono baresi risultati positivi al Coronavirus dopo una gita in Calabria. La nota del direttore dell’Asl Bari è stata la seguente: “Ci sono 29 cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria, con tappa a Pizzo, che risultano positivi al Coronavirus”. Oggi, in provincia di Bari, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2. 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Otto, invece, sono contatti stretti di ... Leggi su baritalianews

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Ritorno a scuola, assemblee degli studenti: bisognerà garantirle anche in emergenza COVID. Ecco come Orizzonte Scuola Scuola, rientro il 14 settembre non per tutti: le date regione per regione

Quando riapre la scuola, dopo la chiusura nel mese di marzo per l'emergenza coronavirus? La data stabilita a livello nazionale dal governo nel calendario per il rientro tra i banchi è lunedì 14 settem ...

Canelli, smentite le voci su nuovi positivi al Covid

A Canelli non ci sono nuovi contagi da Covid-19. La conferma arriva dal sindaco Paolo Lanzavecchia con un comunicato che smentisce le voci di nuovi positivi al coronavirus in città. La notizia si era ...

