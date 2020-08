Elizabeth Olsen ha disattivato il suo account Instagram (Di domenica 30 agosto 2020) L'attrice Elizabeth Olsen ha, a sorpresa, disattivato il suo account Instagram nella giornata di ieri, apparentemente senza motivo. Elizabeth Olsen, nella giornata di ieri 29 agosto, ha disattivato il suo account Instagram dove recentemente aveva allietato i suoi follower con i video della sua passione per il giardinaggio. La modifica è avvenuta senza alcun preavviso e i suoi fan si sono trovati semplicemente di fronte a una pagina con cui Instagram li informava che la pagina non è disponibile. La star di WandaVision non ha spiegato i motivi per cui ha disattivato l'account, anche se alcuni fan dell'attrice trentunenne sostengono online che avesse ricevuto ... Leggi su movieplayer

