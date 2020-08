Eliana Michelazzo aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Ho vomitato sangue, sintomo di soffocamento” (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Solo ieri è trapelata la notizia circa la positività di Eliana Michelazzo al Covid e poco dopo sono pervenute pessime notizie sulle sue condizioni di salute. Al mattino seguente, infatti, l’ex agente di Pamela Prati è stata portata d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. I giornali che hanno divulgato quest’informazione hanno dichiarato che la donna facesse fatica a respirare e si fosse anche ritrovata del sangue alla gola. Poco fa, però, ci ha pensato la diretta interessata a chiarire la situazione sui social. L’aggiornamento di Eliana sulle sue condizioni di salute Eliana Michelazzo è stata ricoverata a ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - Corriere : L’ex manager di Pamela Prati è stata portata al policlinico Umberto I. È positiva al coronavirus: le sue condizioni… - GabrieMariste : RT @OAgostinoooo: Proteste in tutta Europa, ma sul sito del corriere nessuna traccia, si parla piuttosto di Eliana Michelazzo e del virus c… - infoitinterno : Covid 19: Eliana Michelazzo ricoverata ieri d’urgenza, oggi dimessa -