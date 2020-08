Dzeko Juventus, ora cambia tutto: arriva la decisione della Roma (Di domenica 30 agosto 2020) Dzeko Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Edin Dzeko in vista della stagione ormai imminente. Il centravanti bosniaco è finito da tempo sul taccuino di Paratici e adesso si studia l’offensiva per strapparlo a Fonseca. Da Roma nel frattempo arrivano novità sull’affare: il club capitolino prende posizione con una scelta alquanto sorprendente. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport” nonostante ci sia già l’accordo col giocatore adesso i giallorossi starebbero pensando al rinnovo contrattuale di Dzeko. Leggi anche: Mercato Juventus, operazione restyling sulle fasce: due gli obiettivi Sul piatto messi 4,5 milioni di euro, in modo tale da ... Leggi su juvedipendenza

