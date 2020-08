Dzeko-Juve, i retroscena sulla telefonata di Pirlo e sulla moglie del bosniaco: chiusura sempre più vicina (Di domenica 30 agosto 2020) Andrea Pirlo vuole disegnare la sua Juve anche sul mercato. Ecco perché il neo-allenatore bianconero interviene direttamente nelle trattative. Dalle telefonate a chi non rientrava nel suo progetto si è passati a quelle ai futuri suoi giocatori. A cominciare da Edin Dzeko. Il fatto che la Juve stia cercando con insistenza un numero nove è indizio di come Pirlo voglia giocare con un tridente pesante (Cristiano Ronaldo, Dybala e il futuro attaccante). Secondo il ‘Corriere dello Sport’, c’’è stato un contatto telefonico tra Pirlo e lo stesso Dzeko per far capire al bosniaco come sia la prima scelta ed esprimergli la stima nei suoi confronti. Poche parole, significative: “sei un campione”, ... Leggi su calcioweb.eu

AlfredoPedulla : #Dzeko-#Juve: la svolta entro 48 ore. Se dice si #Milik-#Roma e #Under-#Napoli - FBiasin : 'Per vincere bisogna avere i giocatori esperti'. Ed è certamente vero. E infatti l’#Inter va su #Kolarov e la #Juve… - Gazzetta_it : #Juventus @Pirlo_Official chiama #Dzeko e progetta il super tridente con Edin, @CristianoRonaldo e #Dybala… - kappaespada : Dzeko alla Juve. Boninsegna ha detto di No. #InterBeffata - CalcioWeb : #Dzeko-#Juve, i retroscena sulla telefonata di #Pirlo e sulla moglie del bosniaco: chiusura sempre più vicina - -